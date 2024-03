Formula1 | per appendicite Sainz salta il Gp d’Arabia Saudita

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – Brutte notizie per la Ferrari che dovrà fare a meno di Carlosper il resto del weekend del GP. Dopo il malessere accusato nei giorni scorsi, il pilota spagnolo dovrà essere sottoposto a un intervento per rimuovere l’. Al suo posto Olivier Bearman poleman in Formula 2. Naturalmente il britannico non parteciperà al resto degli eventi del fine settimana in F2 e sarà alla guida della SF-24 già a partire dalle FP3 previste per le 14.30. Già mercoledìavevato gli incontri dei media, passando la giornata in hotel. Ieri lo spagnolo è salito in macchina all’ultimo secondo, riuscendo stoicamente a prendere parte alle FP1 e alle FP2. Gli è però impossibile continuare e dare seguito al bel podio di Sakhir. L'articolo ...

