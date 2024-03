Formula 1 | Sainz non correrà in Arabia | comunicato il sostituto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Inizia in salita il weekend arabo per la Ferrari. Carlos, infatti, nona Gedda per motivi di salute.il. L’allarme era scattato nella giornata di mercoledì e poco fa è arrivata la conferma ufficiale: Carlosnon sarà in pista inSaudita. Il pilota spagnolo, che ha saltato la conferenza stampa per la febbre, ha provato nelle prime due sessioni di prove libere a testare le sue condizioni, ma purtroppo il problema si è rivelato più grave del previsto.nonil GP diSaudita per appendicite – Notizie.com – © LapresseLa diagnosi per il pilota della Ferrari è quella di appendicite e, quindi, nelle prossime ore sarà sottoposto ad una operazione chirurgica per risolvere ...