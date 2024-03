Formula 1 | Carlos Sainz operato d' urgenza per appendicite | salta il GP in Arabia Saudita | al suo posto Bearman

Formula 1 - Carlos Sainz ha già incontrato una nuova Scuderia : i dettagli. L’attesa per il GP di Bahrein si fa sempre più grande ed alcuni piloti cominceranno l’avventura senza un contratto, come Carlos Sainz Manca davvero poco alla ... (sportnews.eu)

Quem é o piloto de 18 anos que substituirá Carlos Sainz na Arábia Saudita: Carlos Sainz está fora do GP da Arábia Saudita depois de ter diagnosticada uma apendicite. Ele terá de passar por uma cirurgia de emergência e será substituído por Oliver Bearman, piloto de 18 anos, q ...uol.br

F1 | Sainz si ferma per l’appendicite, Bearman debutterà a Jeddah con la Ferrari!: Il GP Arabia Saudita si scalda per i movimenti in casa Ferrari: Carlos Sainz da forfait per il weekend di Jeddah e sarà sostituito da Oliver Bearman. Lo ...thelastcorner

Sainz desfalca Ferrari por apendicite; substituto tem 18 anos: O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, foi diagnosticado com uma apendicite, terá que fazer uma cirurgia e não poderá pilotar no GP da Arábia Saudita, no próximo fim de semana. O substituto será Oliver Be ...uol.br