Forlì-Fortitudo | sfida infinita Potrebbero ritrovarsi in finale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Al termine della regular season mancano all’appello sei turni di campionato. Dodici punti ancora in palio per una Pallacanestro 2.015 che proverà a irrobustire il vantaggio sulle dirette inseguitrici e mettere al sicuro il primato in classifica. Un compito certamente non semplice, ma comunque alla portata da qui a domenica 21 aprile, giorno dell’ultimo match della seconda fase sul campo di Latina. Oggi i biancorossi possono amministrare un ‘gap’ di +6 sullaBologna e +8 su Udine, che nell’infrasettimanale di mercoledì ha esultato nel recupero a Latina. Entrambe le rivali, però, hanno una partita in meno rispetto a. Anche se Verona, quarta della classe, è tutt’altro che estromessa dalla corsa al podio del girone Rosso (-2 da Udine, seppur con un match in più), la netta sensazione è che Flats Service e Old Wild West abbiano qualcosa in ...