Forbes | chi sono gli attori e le attrici più pagati del 2023? La classifica dei primi dieci

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Come ogni anno, la rivista statunitenseha stilato ladeglie dellepiùnel corso del. Scopriamo insieme i nomi dei 10 protagonisti di questa speciale lista. Adam Sandler è l’attore più pagato delLo scorso anno,aumentate di circa il 59% le presenze in sala per quanto riguarda il cinema in Italia. A far crescere il numero di spettatoristati anche dei film che hanno fatto registrare il record di incassi come ‘Barbie‘ e ‘C’è ancora domani‘ di Paola Cortellesi. Ma chistati glipiùnel? La rivista statunitenseha stilato lache vede ai ...