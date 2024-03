Fonti Enel | adesione allo sciopero intorno al 55%

Accordo tra Ansaldo ed Enel sui reattori nucleari: Enel e Ansaldo Nucleare hanno siglato un accordo di collaborazione per esaminare e valutare nuove tecnologie e modelli di business per produrre energia dall’atomo, come gli small modular reactor (Smr) ...ilsole24ore

Protesta lavoratori Enel, sindacati uniti contro esternalizzazioni: "A Siena gravi carenze di personale": Enel smobilita, il sindacato mobilita” con questo messaggio ... dell’idroelettrica e di tutto quello che saranno le nuove Fonti – spiega Luisella Brivio, Segretaria Generale Filctem-Cgil -. Ma ...radiosienatv

Sciopero e presidio dei dipendenti Enel a Torino: 400 posti di lavoro a rischio: Protesta indetta da Cgil, Cisl e Uil contro le esternalizzazioni e la rete giudicata vecchia e da convertire alle rinnovabili ...rainews