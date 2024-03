Fondi Una targa del progetto “Civico Giusto” affissa al “Casale Moravia” in località Sant’Agata

Fondi / Fa irruzione in un alimentari : picchia la proprietaria e mette a segno una rapina. Fondi – Una furia incontenibile quella di un 35enne arrestato in flagranza dalla polizia a Fondi . L’uomo, di origini pakistane è accusato di rapina aggravata ... (temporeale.info)

Fondi / Al via i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale nella zona della 167. Fondi – Hanno preso il via lo scorso 19 febbraio i lavori di edificazione del nuovo asilo nido finanziato con i Fondi del PNRR. La struttura sorgerà nella ... (temporeale.info)

Femminicidio di Barga. Una raccolta fondi per aiutare la figlia di Maria. Fornaci di Barga (Lucca), 7 marzo 2024 – Una raccolta di fondi online per permettere alla figlia di Maria Batista Ferreira, Gianini Batista Ferreira Monte, di ... (lanazione)

Uno spettacolo per raccogliere Fondi per Casa Marta: Il Lions Club di Pescia organizza al teatro Pacini di Pescia domenica 10 marzo alle ore 16,30 lo spettacolo Tutti insieme per Casa Marta, una raccolta Fondi a offerta per Casa Marta, primo hospice ...valdinievoleoggi

Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2024. Fra le donne si fa la storia con la prima 50 km di sempre in alternato: Lo sci di fondo passa da una cattedrale all’altra. Nell’imminente weekend si gareggerà nella località che più di ogni altra incarna lo spirito di questa disciplina, Holmenkollen, la collina che sovras ...oasport

Intervista a Ida Dominijanni: “Ecco perché Meloni e von der Leyen sono nemiche delle donne”: Ida Dominijanni: “È un 8 marzo diverso: non solo per ricordare i femminicidi, ma anche i conflitti culmine della violenza patriarcale ” ...unita