Fondazione Politeama La svolta per il teatro che guarda al futuro Obiettivo | nuove risorse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Cambiare è la regola della vita. E quelli cheno solo al passato o al presente, certamente perderanno il". Si apre con una citazione di John Fitzgerald Kennedy la relazione della presidente Beatrice Magnolfi con cui è stata presentata mercoledì pomeriggio al Ridotto l’operazione più attesa per il: la trasformazione da società per azioni adi partecipazione pubblica e privata. Uncheale che ieri, proprio nell’anniversario della scomparsa della compianta Elvira Trentini (anima delinsieme a Roberta Betti), ha posto un altro tassello fondamentale per dotarsi di una veste giuridica funzionale e idonea per la sua missione culturale e sociale. Si è costituita formalmente la ...