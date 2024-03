Fleximan in salsa spezzina. Ritrovato al parco fluviale lo speed box rubato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Follo (La Spezia), 8 marzo 2024 – È statodopo oltre un mese nel, a poche centinaia di metri dal Vara, lobox sradicato e fatto sparire lo scorso 26 gennaio a Pian di Valeriano. Il contenitore – all’interno del quale la polizia locale può inserire il dispositivo per il rilevamento della velocità ai fini della contestazione immediata dell’infrazione – è stato preso in carico da una ditta per le riparazioni del caso, e sarà installato nuovamente nei prossime settimane dal comando di polizia locale associata di Bolano e Vezzano Ligure. Nel frattempo, lo stesso comando sta portando avanti le indagini per risalire agli autori dei danneggiamenti, che oltre al box di Pian di Valeriano hanno riguardato anche quelli situati in via Italia a Ceparana e sulla statale del Buonviaggio. Anche questi ...