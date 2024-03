Fiumicino | gatto ferito dallo sparo di un piombino | “Atti di violenza gratuita che vanno puniti”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – “Unaintollerabile“: con queste parole Francesco Petrucci, cittadino di, racconta in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it la brutta avventura vissuta da undella zona. “Smoke è ilche gira per via Giuliano Prini, ad Isola Sacra, e di cui mi occupo insieme a mia sorella – si legge nella lettera -. Due sere fa è venuto a mangiare in veranda con una zampina sollevata. Ieri sera, invece, era gonfia e non la muoveva. Poi la triste verità: Smoke è statoalla zampadi un“. “Lo abbiamo portato dal veterinario – si legge ancora – ed oggi è stato operato per rimuovere il corpo estraneo e curare l’infezione sopraggiunta. Adesso è fuori pericolo ed in ...