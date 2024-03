(Di venerdì 8 marzo 2024) La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 50enne fiorentino accusato di lesioni aggravate in concorso con unnne L'articolo proviene daPost.

Firenze: vigilante di supermercato aggredito. Forse la “vendetta” per un controllo. Arrestato un uomo, denunciato un minore: Firenze – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza ... Quel giorno, per gli investigatori, la vicenda avrebbe avuto inizio intorno alle 19.30, quando il vigilante di un supermercato della zona ...firenzepost

Picchia a sangue vigilante del supermercato per un controllo alle casse alla moglie: in carcere: Un 50enne fiorentino è stato arrestato e trasferito in carcere dopo aver aggredito il vigilante di un supermercato, in concorso con un minore. Il ...gonews

Pestato il vigilante che aveva chiesto lo scontrino: Un vigilante di colore viene brutalmente picchiato dopo aver chiesto lo scontrino a una cliente razzista. Il giudice dispone la custodia cautelare per l'aggressore, con precedenti violenti e simpatie ...lanazione