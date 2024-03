Firenze | torna “Il Gusto Toscano” | tra sapori | vino e prodotti artigianali

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 - “Ilin versione primaverile il 16 e 17 marzo presso Officina Creativa by Artex, al Conventino Fuori le Mura (in via Giano della Bella 20) a: sarà un weekend all’insegna di buon, prelibatezze, degustazioni ed moltiMade in Tuscany a km zero. La manifestazione è aperta al pubblico e con ingresso libero (sabato dalle 11 alle 21, domenica dalle 11 alle 20). Oltre 30 produttori tra vignaioli, birrai, mastri distillatori e artigiani agroalimentari animeranno gli spazi del Conventino. Accanto alla vendita didi qualità del territorio verranno organizzate degustazioni guidate, master class e incontri, attività per presentare i...

Firenze - torna ‘A scuola d’arte nei musei’ per imparare a dipingere davanti ai capolavori. Firenze , 8 marzo 2024 - Prosegue “A scuola d’arte ”, progetto di mediazione a cura dei Musei Civici Fiorentini e di Mus.e sviluppato in collaborazione con ... (lanazione)

FIORENTINA, Il programma di oggi: rientro a Firenze: Il giorno dopo la sofferta vittoria sul Maccabi Haifa, nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina fa rientro alla base. La squadra di Italiano torna infatti a ...firenzeviola

Musica, Cidim: 11 concerti in Italia con la Filharmonie di Bronzi e Keshavarzi: ENRICO BRONZI, violoncellista e direttore d’orchestra, si è esibito in tutte le più importanti sale da concerto del mondo, collaborando con grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, ...cn24tv

Fabio Concato: «Oggi la musica non c'è: dove sono finite melodia e armonia. Tra i giovani mi piace Mahmood»: Il cantautore italiano torna a Firenze per riproporre le sue canzoni più famose tra cui quella dedicata alla figlia, «Fiore di maggio». «Ringrazio di essere nato uomo, perché non sarei in grado di far ...corrierefiorentino.corriere