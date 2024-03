Fiorentina vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I viola cercano i tre punti per avvicinarsi nuovamente alla zona Champions che, invece, per i giallorossi dista quattro punti.vssi giocherà domenica 10 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio FranchiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola non hanno abbandonato le speranze di raggiungere il quarto posto, anche se distante nove punti. La squadra di Italiana è infatti nona e spera di centrare la vittoria sui giallorossi proprio per accorciare il margine di svantaggio. Nelle ultime cinque partite il rendimento è stato altalenante con 8 punti in cinque partite I giallorossi continuano la loro scalata verso il quarto posto a suon di vittorie. Nelle ultime sette giornate la squadra di De Rossi ...