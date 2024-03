Fiorentina vince 4-3 contro il Maccabi Haifa | Nzola e Beltran in evidenza

Fiorentina - Pradè critico : 'In 11 contro 10 per 50' devi vincere. Basta passi falsi e gare allucinanti'. Daniele Pradè , ds della Fiorentina , ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro il Torino. Queste le sue parole. L'ANALISI -... (Leggi)

Calcio : la Roma si esalta - il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League. Bene di rimonta la Fiorentina. Giornata esalta nte per le squadre italiane nelle Coppe Europee di Calcio : tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osimhen scalda Napoli": "Osimhen scalda Napoli". Titola così in taglio basso l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Alle 20.45 la sfida con il Torino: Victor ha realizzato 4 gol nelle ultime tre giornate. Il tris di s ...tuttonapoli

EUROPA LEAGUE, Il Milan vince ma non convince: 4-2 allo Slavia: Bene ma non benissimo per il Milan: oltre alla Fiorentina, anche i rossoneri erano impegnati nella serata europea. Negli ottavi di Europa League gli uomini di Pioli si sono imposti perl 4-2 contro lo ...firenzeviola

