Fiorentina | Italiano | 'Beltran intelligente | ha fatto 3 o 4 ruoli'

Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 - Italiano : “Importante portare a casa il risultato - Beltran in grande crescita”. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, subito dopo il successo contro il Maccabi Haifa per 4-3 nell’andata degli ... (Leggi)

Fiorentina - c'è Sarri per il post Italiano? A Firenze troverebbe la porta spalancata. Si sono guardati, corteggiati, e forse anche parlati, ma quello fra la Firoentina e Maurizio Sarri è un rapporto che non si è... (Leggi)

Fiorentina - Italiano sicuro : «Questa volta non perderemo in finale». Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa. I dettagli Vincenzo Italiano ha parlato in ... (Leggi)