Fiorentina | Barak risolve tutto al 95? in casa del Maccabi | ma quanta fatica in difesa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tanti pregi e tanti difetti per ladi Vincenzo Italiano in questa fase caldissima della stagione. Alla sola vittoria nelle ultime quattro giornate di campionato si va a sommare la pirotecnica vittoria di questa sera indelHaifa. Un 3-4 sul neutro di Budapest, nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, che ha messo in mostra le importanti potenzialità ma anche tutti i limiti che caratterizzano la squadra viola. La partita era iniziata al meglio con il gol di Nzola, poi però un doppio svantaggio frutto delle buone individualità delma anche e sopratdi disattenzioni assolutamente evitabili nella fase difensiva. Un limite evidente quello della, superabile contro ilma sicuramente da sistemare con lo ...