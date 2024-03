Fiorentina a riposo dopo la battaglia di Budapest Esame Roma | Franchi verso il pienone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 - Un giorno dilanel fango di. Vincenzo Italiano ha regalato ai suoi giocatori qualche ora di relax in famiglia. La comitiva gigliata è rientrata al Viola Park in piena notte e stamani i calciatori sono tornati nelle proprie abitazioni. Non usuale un giorno diall'antivigilia di una partita importante come quella contro la(domenica alalle ore 21), ma per lo staff gigliato ilè allenante come una seduta in campo. Insomma, il gruppo si ritroverà domattina (ore 11) al Viola Park quando alla sfida contro i giallorossi mancheranno pochissime ore. La partita diha portato con sé gli stessi dubbi che avvolgono il momento della ...