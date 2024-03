Fiorello fuori dagli schemi | Geni | a valanga su Ferragni-Joker

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) C'è una buona notizia per Chiara, almeno secondo. Nell'ultima puntata di Viva Rai2 si parla anche della copertina de L'Espresso che vede l'influencer indagata per il pandoro-gate ritratta come, il cattivo di Batman. "Dopo tanto odio, finalmente parte del pubblico torna dalla sua parte! Anche la Schlein vuole una cover così...", spiega lo showman siciliano venerdì 8 marzo. "Siete dei. La prima uscita fu la tuta grigia, valanghe di odio. Poi 'avete frainteso', e ancora odio. Poi da Fabio Fazio, ancora odio. Poi l'idea: la copertina 'violenta' da L'Espresso. E signori, finalmente dal primo 'Balocco gate' i primi risultati: il pubblico si è spaccato, alcuni addirittura a favore della! Ce l'avete fatta, eccola la strategia vincente!", dice ...