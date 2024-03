Fiorello a Viva Rai2! sulla copertina di Chiara Ferragni-Joker | “Tornano dalla sua parte”

Fiorello a Viva Rai2! - lo scoop : “Io e Amadeus in prima serata”. Finale da brividi. Fiorello fa una rivelazione “sconvolgente” nella puntata di oggi 7 marzo di Viva Rai2! . Svela infatti la proposta indecente (in senso ironico) della Rai: lui ... (Leggi)

Amadeus a Viva Rai2! : “Ho detto no a Sanremo 2025”. In arrivo uno show con Fiorello? – Video. Amadeus rinnova il contratto con la Rai e rinuncia a Sanremo 2025. Per lui in arrivo un programma con Fiorello? Il buongiorno di ‘VivaRai2!’ suona anche in ... (Leggi)