Fine primo tempo | tifosi Napoli contro Zielinski | “Ci sta mettendo poca voglia”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Idelhanno messo nel mirino la prestazione di Piotr: il polacco non convincente col Torino. Si è appena concluso iltrae Torino, e il risultato è al momento bloccato sullo 0-0. Ma il vero protagonista del match, almeno nel, sembra essere Piotr, scelto da Francesco Calzona per scendere in campo dalminuto allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista polacco, tuttavia, non sta convincendo fino ad ora. La sua prestazione è stata giudicata insufficiente daiazzurri, che non hanno esitato a esprimere la propria delusione sui social e nei commenti online. “Ci sta...