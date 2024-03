Final Fantasy 7 Rebirth vende molto meno di Remake in Giappone | la serie è in declino?

(Di venerdì 8 marzo 2024) Famitsu ha condiviso le classifiche dei venditasi della scorsa settimana per quanto riguarda il mercato fisico doveha debuttato al primo posto, ma nonostante ciò ha ottenuto delle venditeinferiori a quelle di. Difatti nel corso del 2020 la prima parte dell’operazionedella settima Fantasiae ha venduto ben 702.853 copie, a fronte delle 262,656 di. È importante però precisare che all’epoca erano state vendute 9,1 milioni di PS4, mentre adesso sono circa 5,3 milioni le unità di PS5 vendute nel Paese del Sol Levante. Invece per quanto riguarda16 le vendite di debutto insono state di 360.027 ...

