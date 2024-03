Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di marzo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Venerdì 82024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. 1Spaceman () Dopo sei mesi di missione in solitaria, un astronauta affronta la crisi del suo matrimonio con l’aiuto di una misteriosa creatura che si … Date da mangiare a Phil (docu) Phil fa un giro in Croazia dove indossa un boccaglio e ha un incidente con i ricci di mare, si abbuffa di pesce fresco e gusta un gelato che lo riempie di … Furies (tv, stagione 1) In ...

Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end. In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video in questo week end che inizia con la Festa della Donna? Noi ogni venerdì vi proponiamo i ... (Leggi)

Cosa vedere su Netflix questo weekend - le serie e i film imperdibili. Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2024 ma non sapete Cosa scegliere? Vi aiutiamo noi ... (Leggi)

Wish, una star del Film dà il lieto annuncio: “Sta per arrivare la prima principessa queer”: Wish, una star del Film dà il lieto annuncio: “Sta per arrivare la prima principessa queer” La star di Wish, Harvey Guillén, afferma che una principessa Disney queer sarebbe "fantastica" ...filmpost

Film fantascienza anno 3604: Tutti i Film fantascienza anno 3604 del 3604: 0 schede con recensione, trama, poster e trailer, ordinabili per: Stelle Uscita Rank Titolo ...mymovies

In piazza Saffi c’è il presidio ’Lotto marzo’ e poi ancora mostra, Film e concerto. Apertura dedicata anche alla Fumettoteca: Numerose iniziative in occasione della giornata della donna a Cesena: presidio contro le violenze di genere, mostre d'arte, proiezione di Film, concerti e racconti di viaggio a sostegno delle donne. U ...ilrestodelcarlino