(Di venerdì 8 marzo 2024)è sempre un fuori, il suo gol d'esterno con l'è una: per il portoghese doppietta in Georgia.

Figo incanta con Inter Legends, il suo gol d’esterno è una delizia: la classe non va in pensione: Figo è stato un calciatore formidabile ma continua ad incantare anche dopo il suo ritorno. Nell'ultima uscita dell'Inter Legends in Georgia in fuoriclasse portoghese ha incantato i tifosi presenti all ...fanpage