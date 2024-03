Fi | Sisto | ' auguri a Pittalis | Cappellacci e Rini | siamo movimento vitale'

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “di buon lavoro a Pietro, da oggi segretario regionale di Forza Italia in Sardegna, a Ugoed Emily, che avranno la responsabilità rispettivamente dei dipartimenti dedicati alla Insularità e alla Montagna. Tutti sapranno svolgere al meglio il proprio importante incarico con la passione politica, la competenza e l'efficacia che caratterizza il nostropolitico, una squadra "a tutto campo", allenata dal nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani. "Queste nomine confermano la vitalità del percorso che Forza Italia sta compiendo, attento ai territori, attrattivo per proposta politica e affidabilità”. Lo dichiara il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo

In vendita lo storico bar Sisto di Ostia: la fine di un lungo capitolo (ma confidiamo in un futuro migliore): Si chiude un'epoca, ma ci auguriamo se ne possa aprire una nuova - e migliore ... lo si deve a un ciociaro. Il nonno, il Sisto dell’insegna, era di Ceccano, in Ciociaria, ma poi è stato la Capitale ad ...gamberorosso

Abruzzo: Sisto (Fi), 'è partita fondamentale, non possiamo che vincerla': Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ogni partita ti porta a vincere il campionato. E la partita dell'Abruzzo, che è fondamentale, non possiamo che vincerla. Sono convinto che la determinazione sarà decisiva p ...affaritaliani