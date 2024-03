Fi | Siracusano | ' siamo orgogliosi di rappresentare in Italia valori Ppe'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il Partito popolare europeo è centrale in Europa, e Forzaè centrale all'interno del Ppe. Al Congresso di Bucarest il nostro leader Antonio Tajani ha fatto uno straordinario intervento ed è stato molto chiaro, ponendo l'accento anche su temi che vanno migliorati in Europa: dall'industria all'agricoltura, dal come affrontare i cambiamenti climatici ad una transizione ecologica che non distrugga le imprese.diine la storia del Ppe, efiduciosi in vista delle prossime elezioni europee”. Lo ha detto Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.