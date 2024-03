Fi | Siracusano | ‘siamo orgogliosi di rappresentare in Italia valori Ppe’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Il Partito popolare europeo è centrale in Europa, e Forzaè centrale all?interno del Ppe. Al Congresso di Bucarest il nostro leader Antonio Tajani ha fatto uno straordinario intervento ed è stato molto chiaro, ponendo l?accento anche su temi che vanno migliorati in Europa: dall?industria all?agricoltura, dal come affrontare i cambiamenti climatici ad una transizione ecologica che non distrugga le imprese. Siamodiine la storia del Ppe, e siamo fiduciosi in vista delle prossime elezioni europee?. Lo ha detto Matilde, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza, intervenendo a ?Start?, su SkyTg24.