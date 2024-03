Fi | Pittalis Fi | ‘ringrazio per nomina a segretario Sardegna’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Ringrazio il nostronazionale Antonio Tajani, il presidente Paolo Barelli e tutta Forza Italia per laregionale della Sardegna che ribadisce la volontà del mio partito di dare sempre più importanza alle realtà territoriali. Per la Sardegna diamo riconoscimento anche alle aree provinciali di Gallura, Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis ? Iglesiente oltre all?impegno rinnovato per Nuoro, Sassari, Oristano e ovviamente Cagliari”. Così Pietro, neo elettoregionale della Sardegna, a margine della conferenza stampa di Forza Italia al partito.“Il nostronazionale Tajani ha riconosciuto l?opportunità di celebrare anche in 4 nuove province i congressi di Forza Italia valorizzando le specificità di ognuna. ...