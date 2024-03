(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 08 mar. - (Adnkronos) - “A differenza del senatore, io ho avuto la fortuna e l'onore di vivere per oltre 40 anni accanto al presidente, conoscendone e apprezzandone le qualità umane e la moralità. Non posso, dunque, che respingere con forza gli attacchi scomposti e volgari checontinua ancora oggi a rivolgergli. Arrivare a criticare la scelta, non solo legittima ma doverosa, di riservare ai funerali di Stato, significa essere totalmente accecati da un odio ideologicodale dal”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Adriano

Fi: Galliani, ‘attacchi Scarpinato a Berlusconi fuori dal tempo e dal mondo’: Roma, 08 mar. - (Adnkronos) - “A differenza del senatore Scarpinato, io ho avuto la fortuna e l’onore di vivere per oltre 40 anni accanto al presidente Berlusconi, conoscendone e apprezzandone le qual ...lanuovasardegna

Rinnovo Barella, spunta la novità: cosa sta per succedere. Monza, Di Gregorio in uscita Galliani fissa il prezzo: Come riferito da Tuttosport, Galliani in questo senso ha già fissato il prezzo: per portarlo via da Monza servono almeno 20 milioni di euro. Retroscena Gagliardini: ci ha provato il Besiktas. No di ...sportcafe24

Festa playoff rimandata per l’Atlantide dopo la caduta a Cantù: L'Atlantide Pallavolo Brescia esce sconfitta dalla sfida di Cantù e non può ancora festeggiare l'accesso matematico ai playoff.elivebrescia.tv