Fi | Barelli | ' buon lavoro a Pittalis | Cappellacci e Rini'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Pietro, nuovo segretario regionale della Sardegna, a Ugo, alla guida del neonato dipartimento azzurro per l'Insularità, e a Emilyche si occuperà del dipartimento per la montagna. Nomine di spessore, che contribuiranno a rafforzare ulteriormente l'azione del nostro partito. A tutti e tre, a nome mio e del gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati, rivolgo i migliori auguri di”. Così in una nota Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia.