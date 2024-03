Festival Enoarmonie | il programma dal 10 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si aprirà domenica 10, a Cormons con un concerto della pianista Martina Frezzotti l’edizionedel, curato dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia di Cividale, ideatrice di una formula che abbina all’ascolto della grande musica da camera l’assaggio dei migliori vini del territorio regionale e non solo. Tutto questo in luoghi spesso insoliti e ricchi di fascino: i pomeriggi musicali “viaggiano” infatti tra antiche dimore nobiliari e moderne cantine, che si trasformano in speciali auditorium. È Cormons quest’anno ad ospitare l’enoconcerto del debutto: un omaggio alla Donna e al femminile, che si terrà domenica 10alle ore 18, nella Sala Civica. La parte musicale è affidata a Martina Frezzotti, pianista e virtuosa dal corposo curriculum, che deve la parte più ...