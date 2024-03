Festa | “Il sostegno delle mie donne la forza nel trambusto”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Questa mimosa è per voi, che con la vostra, il vostro coraggio e quello spirito sempre pronto all’accoglienza e alla comprensione ci accompagnate e ci sostenete giorno dopo giorno”. E’ la premessa del sindaco di Avellino, Gianluca, che attraverso le sue pagine social rivolge gli auguri per lainternazionale, con allegata una foto in cui ha tra le mani una bellissima pianta di mimose e un riferimento alla vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. “Oggi, però, – prosegue il sindaco. un pensiero speciale vola e accarezza ledella mia famiglia, mia madre e mia moglie, che in questi giorni di grandenon mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Sono indubbiamente loro il primo ...

