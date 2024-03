Festa delle donne | basta con le mimose | servono fatti concreti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin, Marisa Leo, Marina Fontana: sono solo alcuni dei nomi dila cui vita è stata spezzata per mano di un uomo. Ogni giorno, la ricorrenza dell’8 marzo ci offre l’occasione per riflettere su questo fenomeno atroce e inaccettabile, una piaga della società moderna che affonda le sue radici in una L'articolo proviene da Il Difforme.

Meloni : «Contro le forze dell'ordine campagna denigratoria - bilanciare diritto di manifestare con il rispetto delle regole». Contratto - tavolo imminente. «Ci tengo a ricordare, in questa sede, che nel 97% delle manifestazioni che si sono svolte in questi mesi non c'è stata alcuna criticità. Solo nel 3% dei casi ... (Leggi)

Festa delle Donne: 10 piccoli gesti con cui puoi cambiare il mondo: #PressForProgress è il tema di questo 8 marzo: donne ma anche uomini, tutti possono fare la loro parte per la parità dei sessi ...mtv

Festa della Donna, a Busca un annullo filatelico ed il flash mob #100 donne vestite di rosso: Stamattina venerdì 8 marzo Festa della Donna, sono previsti due eventi speciali ... Unicef della Regione Liguria Alessia Cotta Ramussino. Parteciperanno i ragazzi delle terze delle scuole medie. Un ...targatocn

Frasi e auguri per la Festa della donna: le più belle da inviare l’8 marzo: Una raccolta di frasi famose per la Festa della donna. Per donne speciali. Belle perché forti. Forti perché belle. Da mandare via whattsapp, messanger, mail ...amica