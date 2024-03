Festa della donna | presentata l’iniziativa per il 1522 sui ticket parcheggio

La festa della donna si scontra coi dati sui femminicidi : su 120 la metà è stata uccisa dal compagno o dall'ex. festa della donna e femminicidi : il report del Viminale sui casi degli ultimi anni evidenzia come metà dei delitti sia compiuto da compagni o ex (notizie.virgilio)

Inchiesta Onu conclusa: Mahsa Amini "uccisa dalle violenze fisiche della polizia iraniana": Nella giornata che celebra la Festa della donna, l’Onu, per la prima volta, dichiara l’Iran responsabile per la “violenza fisica” che ha portato alla morte della giovane donna curda Mahsa Amini, nel ...huffingtonpost

Festa della Donna: Go World festeggia le colleghe del turismo con un piccolo regalo a tema: In concomitanza con la Festa della Donna Go World e i suoi area manager fanno omaggio alle colleghe del mondo del turismo di una scatolina con i colori della mimosa contenente un cioccolatino. Questa ...travelquotidiano

L'8 marzo in nome delle donne: riflessioni, letture, poesie e testi. Tutte le iniziative in provincia: Un ricco programma di appuntamenti per la Festa della donna. Partiamo dalla premiazione del concorso del Comune di Frosinone "La donna come essenza della scrittura", in programma stamattina alle 9.30 ...ilmessaggero