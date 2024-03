Festa della donna | perché migliaia di indiani sono spaventati dall’acido?

(Di venerdì 8 marzo 2024) Kulsum Shadab Wahab: una voce contro la violenza di genere Kulsum Shadab Wahab, filantropo indiano e amministratore delegatoHothur Foundation, rappresenta un faro di speranza per i sopravvissuti alla violenza di genere, in particolare le vittime di attacchi con l’acido. Attraverso i suoi instancabili sforzi, fa luce sulle realtà strazianti affrontate da innumerevoli donne in India e oltre. La straziante realtà degli attacchi con l’acido Ogni anno in India centinaia di donne cadono vittime di attacchi con l’acido e molti altri casi non vengono denunciati. Kulsum racconta un incontro agghiacciante con unaappena sposata che era stata brutalmente attaccata dalla famiglia del marito a causamancanza di dote. Questo incidente straziante ha spinto Kulsum all’azione, accendendo la sua determinazione nel combattere ...

