Festa della donna | ecco come festeggiarla

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale dei diritti. Molto più di una semplice, questa giornata nasce con l’intento di ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche del sesso femminile, ma anchemonito contro le discriminazioni e le violenze che anche oggi le donne sono costrette a subire, in ogni parte del mondo. Esistono varie storie - o forse sarebbe meglio dire leggende - in merito alla scelta dell’8 marzo per celebrare la figura. La più nota è quella che rimanda all’otto marzo 1908, quando le operaie dell’industria tessile Cotton di New York rimasero uccidere in un incendio. Secondo un'altra leggenda, la Giornata internazionalesarebbe invece nata per ricordare la dura repressione di ...