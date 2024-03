Festa della donna? Cresce la violenza di genere sul lavoro | contatti fisici indesiderati aumentati dell’81%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Secondo l’Organizzazione MondialeSanità (Oms), ladicoinvolge approssimativamente un terzo delle persone di sesso femminile in tutto il mondo, senza distinzione di appartenenza socio-culturale. Questo fenomeno si maniin diversi contesti sociali, dall’ambiente domestico alla scuola, fino al, influenzando in modo significativo l’identità e il benessere delle persone coinvolte. Il report sulladi: dati allarmanti Recenti dati provenienti dal report L.E.I. (, Equità, Inclusione) 2024, condotta dalla Fondazione Libellula, mette in luce la preoccupante diffusionedie delle discriminazioni nel mondo del...