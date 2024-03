Festa della donna 2024 | frasi e immagini da mandare oggi | 8 marzo

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8, in Italia e nel mondo si festeggia ladelle donne. Una giornata per celebrare le donne nel mondo che, troppo spesso nella storia, ma anche nel presente, vengono discriminate, penalizzate, umiliate nel lavoro e nella vita privata. Una giornata per riflettere, ma anche per dimostrare loro il nostro affetto (se reale!). Noi di TPI per l’occasione abbiamo raccolto alcune(citazioni) utili per fare gli auguri alle donne, 8Di seguito alcune(citazioni) per la...

L’AQUILA: CORTEO CONTRO LA “VIOLENZA PATRIARCALE”, TIMORI PER DISORDINI ALLA VIGILIA DELLE REGIONALI: L’AQUILA – Alla vigilia delle elezioni regionali del 10 marzo in Abruzzo, grande attenzione per il corteo in programma all’Aquila nell’ambito dello sciopero globale transfemminista contro la violenza ...abruzzoweb

Festa della donna, 8 marzo di eventi in tutta la provincia: Arezzo, 8 marzo 2024 – Dalle dame di Giostra alle cantanti liriche “Appassionate” del concerto di stasera al Petrarca. L’omaggio alle donne di questo 8 marzo passa da un cartellone lunghissimo di even ...lanazione

Benevento, nel Sannio provincia in rosa: popolazione al femminile: Tante mimose in giro quest'oggi per la Festa della donna, specie nei due terzi della provincia di Benevento in cui la maggioranza della popolazione è femminile, e ancora di più nei 13 Comuni in cui ...ilmattino