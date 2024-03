Ferrari | problema per Sainz | si deve operare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il pilota non sarà a bordo della sua macchina Subito un, a stagione appena iniziata, per lae per Carlos. Il pilota della Rossa, a causa di una appendicite dovrà essere operato. A farlo sapere la stessa scuderia di Maranello a poche ore dal via delle delle terze libere a Jeddah, visto che il weekend, andrà in scena il GP d’Arabia Saudita, seconda prova del mondiale di F1.così, che già ieri aveva aveva la febbre, verrà sostituito, a partire già da oggi 8 marzo, dal 18enne britannico, riserva, Oliver Bearman, che corre in Formula 2 e fa parte dellaDriver Academy. Laha scritto: “A partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana – spiega la– sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Oliver quindi ...