Ferrari | Carlos Sainz operato per appendicite | salta il Gp Arabia Saudita

Carlos Sainz operato di appendicite : il pilota Ferrari salta il Gp d’Arabia. “Non ero al 100% e non lo sarò in qualifica“. Così Carlos Sainz aveva commentato le sue condizioni di salute nei giorni scorsi, anticipando di avere dei ... (thesocialpost)

Ferrari - piccolo malore per Carlos Sainz in Arabia Saudita : «È tornato in albergo a riposarsi». Il pilota della Ferrari Carlos Sainz, che si trova in Arabia Saudita per il Gran Premio di questo fine settimana, ha avuto un piccolo malore. A rivelarlo è ... (open.online)