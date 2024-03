Ferrari - Carlos Sainz operato per appendicite : salta il Gp Arabia Saudita. (Adnkronos) – Carlos Sainz salta il Gran Premio dell' Arabia Saudita di F1 dopo che gli è stata diagnosticata un' appendicite che richiede un intervento ... (periodicodaily)

Oliver Bearman sostituirà Carlos Sainz in Arabia Saudita: Piove sul bagnato in casa Ferrari. Dopo aver sudato il terzo e il quarto posto nel GP del Bahrain una settimana fa, dove già si erano palesate le differenze con l’inarrivabile Red Bull, la squadra del ...rsi.ch

F1: Ferrari, Carlos Sainz ha l'appendicite e salta il GP dell'Arabia Saudita. Al suo posto Oliver Bearman: Carlos Sainz ha l'appendicite e dovrà essere operato. Al suo posto nel Gran Premio dell'Arabia Saudita 2024 di Formula 1 correrà Oliver Bearman ...msn

