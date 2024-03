Ferrante Mit incontra sindaci costiera amalfitana su Ztl e mobilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto"Domani alle ore 11 il Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti, Tullio, parteciperà alla Conferenza deidella Costa d'Amalfi convocata dal Presidente Fortunato Della Monica sulle problematiche legate alla viabilità. All'ordine del giorno la norma per l'introduzione di una Ztl al di fuori dei centri abitati, promossa dal Sottosegretarionell'ambito del ddl di riforma del Codice della strada, che accoglie le istanze provenienti dal territorio per la tutela di un patrimonio Unesco come quello della". Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del Sottosegretario ai Trasporti Tullio.