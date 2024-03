Ferragni Joker

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non sempre la violenza paga. Anzi, a volte incredibilmente la violenza finisce per giovare a chi la subisce e non a chi la esercita. Così ladell’Espresso in cui Chiaraè ritratta come, il folle e spietato supercriminale dei fumetti, sta diventando la migliore pubblicità per riabilitare la reputazione dell’influencer caduta in disgrazia per il “Balocco Gate”. Nei social non si parla d’altro, ovviamente. Ma il “sentiment” come si dice in questi casi è cambiato. Per la prima volta da qualche mese a queste parte sono migliaia i commenti di chi si schiera a difesa della, che nel frattempo ha sporto querela giudicando la cover “gravemente diffamatoria e lesiva”, denunciando un “accanimento vergognoso” nei suoi confronti. Eccone qualche esempio: “unache non ...