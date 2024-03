Ferragni come Joker in copertina. L'influencer diffida L'Espresso. E Fedez la difende sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Viviana Ponchia MILANO Arriva un punto in cuisi chiede: "Sono io a essere pazzo o là fuori sono tutti più pazzi di me?". Una buona domanda da fare anche sul caso che sta facendo ammattire gli italiani. Oggimette in prima pagina Chiaracon la faccia della nemesi di Batman, un pagliaccio con il trucco che cola, rosso e blu. Il titolo entra nel vivo della trama: "Spa: il lato oscuro di Chiara". Per chi si fosse perso viene in soccorso il riassunto di: "Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco.è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa"., quello vero, vedeva il lato positivo: " Ho sempre pensato ...