Femminicidio di Barga | mercoledì i funerali di Maria Batista Ferreira

Femminicidio di Barga - folla in strada per ricordare Maria Ferreira. Fornaci di Barga (Lucca), 28 febbraio 2024 – Una folla commossa è scesa in strada a Fornaci di Barga per ricordare Maria Ferreira , la donna uccisa dal marito ... (lanazione)

Femminicidio di Barga. Una raccolta fondi per aiutare la figlia di Maria. Fornaci di Barga (Lucca), 7 marzo 2024 – Una raccolta di fondi online per permettere alla figlia di Maria Batista Ferreira, Gianini Batista Ferreira Monte, di ... (lanazione)

La forza delle donne: il Consiglio regionale della Toscana ha premiato undici protagoniste: Un ricordo per le vittime di Femminicidio Mazzeo ha voluto subito ricordare “due ... Anche la Toscana conta le sue vittime: Anna Maria Ferreira, uccisa dal suo compagno il 26 febbraio a Barga, e, il ...intoscana

Femminicidio di Barga, raccolta fondi per far arrivare in Italia la figlia di Maria Ferreira: Ancora non è stato possibile fissare la data, anche se ormai dovrebbe essere questione di poco; di sicuro si terranno nella chiesa del Cristo Redentore a Fornaci di Barga, officiati da don Giovanni ...giornaledibarga