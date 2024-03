Femminicidio Alessandra Matteuzzi | Giovanni Padovani «fu motivato da un irresistibile desiderio di vendetta»

Giovanni Padovani - ergastolo per il femminicidio di Alessandra Matteuzzi. I giudici : «Fu vendetta - non gelosia. La pazzia una messa in scena». Giovanni Padovani è stato condannato all'ergastolo per il femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, avvenuto il 23 agosto 2022 a Bologna, sotto casa ... (leggo)