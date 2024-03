Femminicidi | il 2024 celebra le donne con il record di morti nei primi due mesi dell' anno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella giornata internazionalea donna, in cui le parole "uguaglianza di genere" e "diritti" vengono pronunciate a gran voce, è difficile non restare sconcertati dalla frequenza e dalla brutalità con cui sono state uccise 7al mese, dall’inizioper mano di partner o ex partner. Un dato che rappresenta un aumento significativo rispetto allo stesso periodoprecedente, quando ci sono stati 11, pari a circa la metà del numero registrato nel. Una realtà spaventosa e inaccettabile dove il nome di ogni donna assassinata, rappresenta una vita interrotta, una famiglia devastata e una comunità colpita dalla violenza di genere. Vittime come Sara Buratin, 41 anni, che è ...

