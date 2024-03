Fed | Powell | Ci saranno fallimenti bancari per perdite di immobili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) New York, 8 mar. (askanews) – Il presidente della Federal Reserve, Jerome, ha dichiarato giovedì davanti al Senato che alcune banche potrebbero fallire a causa della loro esposizione al settoreare commerciale, in crisi dopo che la pandemia ha aperto la possibilità di lavorare a distanza. “Questo è un problema su cui lavoreremo ancora per anni, ne sono sicuro. Ci”, ha dettospiegando che “sono soprattutto le banche di piccole e medie dimensioni ad avere questi problemi. Stiamo lavorando con loro. Lo stiamo superando. Penso che sia gestibile”. Il presidente della Fed non è entrato in questioni specifiche a riguardo, ha però spiegato di essere in dialogo con queste banche per aiutarle a chiedersi se hanno abbastanza capitale e ...