Fedez | ex gieffina lo accusa sui social | “Ha baciato un’altra a Parigi”

(Di venerdì 8 marzo 2024)è stato al centro di polemiche dopo che Elisa De Panicis, modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso sulle sue storie Instagram un messaggio in cui affermava di aver visto il rapper baciaredonna a. Questo accade in un contesto già teso a causa della controversa copertina de L’Espresso L'articolo

