Fedez difende Chiara per la cover de L’Espresso | lei chiama gli avvocati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 8 marzo 2024) È servita la copertina de(che ha truccatoFerragni versione Joker) per far scendere in campoda tempo silente nei confronti dei problemi della moglie. Lo ha fatto truccando a sua volta da Joker il proprietario del magazine, Donato Ammaturo, scrivendo: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia“. Da oggi, in edicola, è infatti disponibile il numero decon in copertinaFerragni che ha pubblicato un’inchiesta su lei dal titolo: “Il lato oscuro di. Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa“. La copertina ha infastidito anche la stessa ...