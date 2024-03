Federica Pellegrini | “La maternità è più difficile di quanto pensassi | non è una passeggiata”

(Di venerdì 8 marzo 2024)è una mamma dolcissima ma anche molto impegnata. “Lanon è una” dice ai follower svelando alcuni dettagli della sua nuova vita con Matilde, nata con un parto cesareo dopo due giorni di “patimenti”. La bimba assomiglia a papà Matteo Giunta, a detta della ex nuotatrice, e viene allattata a richiesta. “La mia Mati richiede molto” specifica la. Laè come se l’aspettava? “Devo dire che… più… semplicemente perché la devi vivere per capire, sicuramente non è una”. E l’allattamento? “Per fortuna Matilde è stata bravissima da subito… comunque è tosta più che altro perché devi essere tutta la giornata a sua completa ...

